Российские войска взяли в окружение большую группировку неонацистов в районе Курахова. "Успеновский котёл", в котором, в окружение попали по разным оценкам от полутысячи до 800 бандеровцев, захлопнулся. Из мешка уже не выйти. Если только с поднятыми руками и без оружия.

Наши бойцы при поддержке бронетехники выбивают ВСУ из посёлков Трудовое и Веселый Гай. Осталось только зачистить лесополосы. Впрочем, и без этого уже понятно, что фланги ВСУ на подступах к Курахово обороняться больше не способны. И сегодня основной удар тяжелых орудий больше сосредоточен на Красноармейске.

Над укреплениями националистов в городе смеются даже сами местные жители. Строго говоря, линия обороны на которую якобы потратили миллиарды гривен, это несколько дотов и ещё "зубы дракона". Но, их установили, как попало. Превратить в крошево эти пирамидки не составит особого труда.

В Запорожье российские военные нанесли точечный удар по филиалу завода радиоприборов. Корпуса этого предприятия давно превратили в секретную базу иностранные наёмники.