Перспективы вступления Украины в НАТО стремятся к нулю. По данным американских СМИ, администрация избранного президента Дональда Трампа разрабатывает стратегию урегулирования конфликта, в которой отказ принять Киев в Североатлантический альянс будет играть важнейшую роль. Данный шаг рассматривается как ключевой, но не единственный.

Команда Трампа не сидит без дела. Телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщает, что республиканцы ведут переговоры с Байденом и Киевом о прекращении конфликта на Украине. Конкретного плана нет. Однако очевидно, что давняя цель Зеленского – вступление Украины в НАТО - достигнута не будет.

Отказ в поддержке киевского режима Североатлантическим альянсом, по данным теоеканала, может мотивировать к переговорам Россию. Известно, что лидеры стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить этот вопрос 18 декабря. А главный кандидат на должность спецпосланника нового правительства Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент в этом вопросе настроен решительно.

На вопрос ведущего FoxNews: "Есть ли вероятность, что Трамп решит организовать переговоры в Вашингтоне и пригласит Путина и Зеленского?", Келлог ответил утвердительно.

Ещё не вступив в должность, Трамп дает указания другим странам. Он предлагает разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. То есть фактически создать буферную зону. По данным The Wall Street Journal, именно эту тему обсуждал республиканец с Макроном и Зеленским неделю назад на открытии Нотр-Дама.

Источники издания утверждают, что Трамп предлагает европейским лидерам применять пошлины в отношении товаров из КНР, если Пекин не согласится повлиять на Москву. При этом американские военные в эту миссию вовлечены не будут. А некоторые страны уже и вовсе отказались в этом участвовать. Вслед за Польшей отправлять свои войска на Украину отказался и президент Хорватии Зоран Миланович.

Тема миротворческой миссии на Украине ещё слишком сырая, буквально на уровне идеи. Но Эммануэль Макрон уже бежит впереди планеты, видимо, желая угодить Трампу. На саммите лидеров ЕС, который пройдет 18 и 19 декабря, он вынесет на обсуждение этот вопрос.