Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Атмосфера советских кинохитов, праздничная выпечка и свыше четырёх тысяч мастер-классов для всей семьи. В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Он объединил 35 столичных площадок.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, центральной локацией станет Манежная площадь, которая стилизована под "Голубой огонёк". А на Кузнецком Мосту 20 декабря откроется выставка дизайнерских елей.

Любителей зимнего спорта приглашают покататься на коньках, поучаствовать в соревнованиях по кёрлингу, посмотреть хоккейные матчи или ледовые шоу с участием лучших фигуристов России. Фестиваль продлится до 12 января.