На западе Москвы построят ещё два православных храма

В департаменте градостроительной политики Москвы прошло совещание по возведению православных церквей на западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Обсудили строительство в округе двух храмов. Один из них - в честь Трёх святителей в Раменках. Из-за небольшой территории церковь и приходской дом расположат в одном помещении. До конца года строители планируют закрыть контур здания.

Второй храм - в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в районе Очаково-Матвеевское. Его введут в эксплуатацию до конца следующего года, сообщает "ТВ Центр".