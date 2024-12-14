Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. До этого попытки голосования были безуспешными. Сегодня за отстранение Юн Сок Ёля от власти проголосовало 204 депутата, против – 85 народных избранников.

Оппозиция ранее обвинила президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения в ночь на 4 декабря военного положения без должных оснований, сообщает РИА Новости.

Согласно решению парламента, полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, теперь его судьбой займётся Конституционный суд. На это отведено 180 дней. Исполнять обязанности главы государства всё это время будет премьер-министр Хан Док Су.