В Грузии выбрали президента по новым правилам

В Грузии сегодня состоялись президентские выборы. Впервые голосовали не граждане страны, а коллегия выборщиков. Кандидат был один, он представляет правящую партию "Грузинская мечта". Это бывший футболист Михаил Кавелашвили. За него проголосовали 224 выборщика из трёхсот, он избран президентом.

Оппозиция не представила своего претендента. Перед зданием парламента проходит акция протеста. Её участники приветствовали аплодисментами действующего главу государства Саломе Зурабишвили, которая демонстративно прошла перед толпой.

Выборы она не поддерживает, считает, что парламент нелегитимен и не имеет права избирать президента. Свой пост Зурабишвили покидать не намерена.

Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе ранее извинился за то, что партия выдвинула её кандидатуру на прошлых выборах. По его словам, политик служила не Грузии, а иностранным силам, сообщает "ТВ Центр".