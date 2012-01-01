Собянин рассказал о развитии инженерных систем в Новой Москве

С 2012 в Новой Москве проведена серьёзная модернизация электросетевого хозяйства, появились возможности для дальнейшего строительства жилья, расширения бизнеса и производственных площадок. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за 12 лет модернизировано более тысячи трансформаторных подстанций, появилась цифровая интеллектуальная система управления электросетями и новые места базирования оперативно-выездных бригад.

Кроме того, капитально обновляются системы водоснабжения и водоотведения, создаётся распределительная система газоснабжения.