В Москву под конвоем доставили колумбийского наркобарона

Не ушёл от правосудия. Колумбийского контрабандиста, бежавшего из России восемь лет назад, сегодня доставили в Москву. Карлоса Мунозу перевезли под конвоем из Боготы. Как отметили в Генпрокуратуре, это первый случай, когда Колумбия выдала России своего гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

В 2016 году Муноза возглавлял международную преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. В целях конспирации контрабандисты перевозили грузы авиапочтой.

Их сеть раскрыли, однако Мунозе удалось сбежать. Но, как выяснилось, ненадолго. Теперь наркобарона ждёт длительный тюремный срок, сообщает "ТВ Центр".