Путин призвал уделять повышенное внимание поддержке ветеранов СВО

Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, вернувшихся на гражданку после ранений. Об этом президент заявил, выступая на съезде "Единой России". Он проходит в Национальном центре "Россия".

Глава государства подчеркнул, что нужно шире вовлекать в партийные проекты участников СВО, обратить дополнительное внимание на кадровую программу "Время героев". По оценке главы государства, желающих принять участие в этой программе - десятки тысяч, сейчас формируется второй поток.

Путин также назвал участие депутатов разных уровней в спецоперации мужественным и смелым шагом, достойным всяческого уважения. Он отметил, что сегодня все парламентские партии поддерживают то, что направлено на защиту людей в Донбассе и Новороссии.

Президент назвал правильным решение "Единой России" выдвигать на выборах много ветеранов спецоперации. "Страна в этом нуждается", - отметил Путин.