Путин: Россия развивается, несмотря на санкции

Россия развивается, её экономика растёт, несмотря на беспрецедентные в мировой истории санкции. Об этом на съезде "Единой России" заявил Владимир Путин. Съезд проходит в Национальном центре "Россия".

Президент отметил, что никакой шантаж и попытки извне помешать России ничего не дадут, она уверена в себе, чувствует свою правоту и силу.

Он назвал нашу страну уникальной и самобытной цивилизацией с многообразным и единым народом, и пообещал жёстко пресекать попытки разобщить людей, разыграть национальную и религиозную карты.

По мнению Путина, России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры. "Все задачи России на ближайшую и дальнейшую перспективы будут обязательно решены", - пообещал глава государства.