В России может появиться понятие "13 пенсия"

В России может появиться 13 пенсия. В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам ко дню рождения, сообщил РИА Новости вице-спикер палаты Борис Чернышов.

По его словам, основная идея, предлагаемая на рассмотрение депутатам - ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров. Чернышов считает, что это позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства.

По задумке авторов законопроекта, 13 пенсию будут получать все пенсионеры в России. Её размер будет равен ежемесячной пенсии гражданина.

13 зарплата или новогодняя премия существует со времён СССР. Её размер устанавливался индивидуально, но обычно превышал 50% от среднемесячной зарплаты.