На фестивале "Московское чаепитие" угостят фирменными плюшками

Гостей фестиваля "Московское чаепитие" ждут фирменные плюшки, а также театрализованные представления, танцы и хороводы. День чая отметят на Тверской площади в рамках проекта "Зима в Москве" 15 декабря.

Здесь будет работать чайная самоварная станция. Москвичи и гости столицы смогут попробовать новогодний купаж "Москва", который создали специально для столичной зимы. В его составе – маленькие кубики карамели, белый шоколад и дикий шафран.

На ярмарке все желающие смогут купить новогодние подарки себе и близким – знаменитый дулёвский фарфор, варенье из сосновых шишек, джемы из северных ягод и мёд, сообщает портал мос.ру.