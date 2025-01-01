Вакцина от рака стоимостью 300 тысяч рублей будет бесплатной для россиян

Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для россиян. Государству одна доза такой вакцины обойдется в 300 тысяч рублей, сообщил "Радио России" главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он отметил, что вакцина не будет лекарством для избранных.

Вакцина разработана совместно несколькими научными командами. Над её созданием трудились в Центре имени Гамалеи, НИИ онкологии имени Герцена и Центре имени Блохина. Начать широкое использование препарата планируется в 2025 году.

Известно, что вакцина может подавить развитие опухоли, а также, вероятно, борется с появлением метастазов. Это выявлено во время доклинических исследований. Клинические исследование предполагают использование вакцины у больных с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.