Собянин принял участие в съезде "Единой России"

Сергей Собянин принял участие в заседании XXII съезда партии "Единая Россия". Мэр рассказал о выступлении президента и роли Москвы в проведении спецоперации.

Как написал Собянин на своей странице "ВКонтакте", Владимир Путин на съезде расставил ключевые акценты на ближайшие годы. Сейчас внимание сосредоточено на достижении целей СВО и поддержке её участников.

Москва делает всё возможное для нашей победы. Вернувшимся с фронта мы помогаем восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. Поддерживаем кадровую программу для участников СВО "Время Героев".

Собянин также рассказал о деятельности в Москве пунктов сбора гуманитарной помощи. Всё, что приносят туда жители столицы, волонтёры отправляют на фронт.

Мэр назвал важными слова Путина о развитии экономики России.

Национальные проекты остаются приоритетом. Владимир Владимирович подчеркнул, что люди судят о работе власти по качеству жизни. А качество жизни — это всё, начиная с состояния двора, школ, дорог, спортплощадок, поликлиник.

В Москве сделают капитальный ремонт во всех нуждающихся школах. В столице постоянно обновляется городская среда. Собянин назвал заботу о людях главной задачей "Единой России" и власти в целом.