"Единая Россия" определила амбициозные задачи на будущее

В этом году на съезд партии "Единая Россия" со всей страны приехало более пятисот делегатов. Но если считать всех членов партии, их число превышает 2,5 миллиона человек. К ним ко всем обращался президент, выступая за главной трибуной.

"Сделано многое, конечно, но проблем ещё, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка. Понимаете? Почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряжённо", - сказал Владимир Путин.

Да и статус партии, как крупнейшей в России, предъявляет к её представителям повышенные требования. Тем более к депутатам, избранным в своих округах.

Прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми – это зона их ответственности. Она позволяет видеть реальную динамику преобразований в разрезе отдельного города, посёлка и не отфутболивать, извините, куда подальше, не отправлять по бюрократическим инстанциям просьбы, проблемы, пожелания людей. Самим нужно заниматься этим, насколько возможно с каждого уровня, но нужно стараться, как у нас в народе говорят, во все лопатки. Если нужно – системные, продуманные решения предлагать, выходить на вышестоящий уровень, бороться нужно за это. Нужно бороться.

Бороться, чтобы победить в по-настоящему большом сражении. Которое Россия сейчас ведёт за своё будущее. Одна из главных тем съезда - помощь фронту и жителям пострадавших регионов. В "Единой России" подсчитали, что почти за три года отправили более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Быстро на нужды СВО откликаются и волонтёры, в Национальном центре "Россия" они устроили выставку своих разработок. Десятки экспонатов, которые созданы благодаря инициативе частных изобретателей. Множество дронов - они теперь и на воде, и в небе, и на земле. Например, гусеничный робот "Варан" уже запущен в серийное производство "народным ВПК". Народные кулибины изобрели дроны на оптоволокне.

Особое внимание президент призвал уделить социальной защите ветеранов СВО и их семей. "Своих не бросаем – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому из нас", - отметил Путин.

Кроме того - твёрдость, мужество, управленческий талант ветеранов СВО должны быть востребованы и в решении государственных задач. Владимир Путин призвал расширить федеральную кадровую программу "Время героев" и запустить аналогичные проекты в регионах. Например, морпеха Владислава Головина, Героя России, известного всем по позывному "Струна", зал приветствовал стоя.

"Я - офицер Российской армии. Участвовал в освобождении города Мариуполь. Сегодня я обучаюсь по программе "Время героев", реализуемой по поручению Верховного главнокомандующего и понимаю, что объём задач, что стоит перед страной и партией огромны", - сказал ветеран СВО.

Герои спецоперации - элита страны. Головина на съезде "Единая Россия" включила в Генсовет партии. Вошли туда и другие Герои России, и ветераны СВО. Президент отметил, что сейчас спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается.

Очень рассчитываю на вас, что это будет не формально: нужно работать, искать людей, помогать им организовать свою подготовку. Встречался недавно с ребятами, которые проходят восстановление после тяжёлых ранений. Один хочет уже поучаствовать в программе "Время героев", а второй говорит – понимает, что не готов ещё пока, он говорит: "Я понимаю, что нужны люди, которые имеют опыт определённый – общественной, государственной, муниципальной работы. У меня его нет. У меня и образования нет", – прямо сказал, молодой парень такой, симпатичный, – "Но я хочу". Ищите таких людей. Найдите их, помогите им образование получить, опыт получить соответствующий.

"Единая Россия" на съезде приняла обновлённую народную программу. Президент отметил, что к 2026 году должен быть проведён капитальный ремонт школьных зданий – более семи тысяч трёхсот объектов.

Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена. А именно: к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершён во всех школах, где он необходим, – это порядка 11 с лишним тысяч зданий. И мы, конечно, должны это сделать. Отмечу, что не только обновление школьной инфраструктуры, но и многие другие крупные проекты – такие, как социальная газификация, благоустройство общественных пространств, модернизация почтовых отделений – реализуются при активном участии "Единой России".

В целом стратегические планы развития решают национальные проекты по 20-ти направлениям. Но мерить успех Путин призвал не сухой статистикой, а через систему социологических показателей.

Амбициозная программа развития страны опирается на народную поддержку. По сути - это главное, что есть у "Единой России" - доверие десятков миллионов избирателей. Такой капитал ни в коем случае нельзя потерять - его нужно эффективно вложить.

В самом названии партии отражена суть нашего курса, образ страны, которую мы строим, хотим сберечь и передать потомкам, осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всём своём внутреннем многообразии был и будет единым. Чрезвычайно важная вещь.

Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных – в полном, прямом смысле этого слова – в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу. А потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены.

Никто здесь не ждёт, что следующий год будет простым. Но главное желание сейчас, пожалуй, одно на всех. И если верить в себя, а не в чудо – единой России - не партии, а стране - удастся его исполнить.