Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ, успешно отражая контратаки противника. За сутки враг потерял более 1 900 военнослужащих. Уничтожены три склада с беспилотниками, а также скопления военной техники и живой силы неприятеля в 153 районах.

Минобороны опубликовало кадры освобождения села Петровка в ДНР. При поддержке бронегруппы штурмовики малыми группами обошли населённый пункт с двух сторон. Передвигались осторожно от дома к дому, чтобы не обнаружить себя и обойти ловушки, устроенные противником, сообщает "ТВ Центр".