Настоящие герои: в Минобороны рассказали о новых подвигах в зоне СВО

В Минобороны представили новых героев СВО. Сержант Семён Маковкин, командуя отделением мотострелков, оборонял занимаемые позиции на одном из важных тактических направлений. Когда противник попытался прорвать наши рубежи, Семён принял бой с превосходящими силами неонацистов и руководил обороной опорного пункта. Благодаря грамотным действиям сержанта Маковкина и его подчинённых, враг понес серьёзные потери. Наши бойцы удержали важный участок линии фронта.

Ефрейтор Илья Дечев, действуя в составе подразделения мотострелков, в одном из боестолкновений с украинскими неонацистами оказал неотложную медицинскую помощь четырём раненым военнослужащим и под плотным вражеским обстрелом эвакуировал их в безопасное место, а потом организовал доставку пострадавших в полевой госпиталь, сообщает "ТВ Центр".