Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолётом

У Московского авиацентра появился новый пожарный вертолёт. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, он имеет новейшие электронное оборудование и систему локации, и приспособлен для полётов в самых сложных метеоусловиях. Это делает его незаменимым для работы в плотной городской застройке.

Теперь столичный авиапарк насчитывает 12 вертолётов. Половина из них -пожарные, один разведывательный и остальные используются для санитарных нужд. Экипажи находятся на круглосуточном дежурстве и прибывают на вызов уже через 10–15 минут с момента подачи заявки.