Российские войска прорвали оборону неонацистов на купянском направлении и расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол. Под контролем - стратегические высоты, которые позволяют ускорить продвижение наших бойцов.

Штурм Петровки, небольшого посёлка в ДНР проходил непросто. Это был стратегически важный перекрёсток, открывающий дороги на Красноармейск. Но, после упорных боёв российским войскам удалось взять посёлок и прорвать оборону ВСУ.

Сложность была в том, что среди боевиков находилось много наёмников, в основном поляков. Они бросали одну позицию, но тут же отходили на другую, где можно было отсидеться и перезарядить оружие. И тогда бойцам приходилось работать точечно. То есть, в первую очередь, находить и уничтожать пулемётные точки, снайперов и гранатомётчиков.

Сколько бандеровцев выживет в окопах, генералов ВСУ интересует в последнюю очередь. Киев в любом случае смирился с тем, что и Красноармейск, и Курахово, и Дзержинск, и весь Донбасс станут российскими. Поэтому сегодня националисты пытаются не столько сдержать натиск российских подразделений, сколько, отступая, разрушить как можно больше домов, социальных и промышленных объектов.