ФСБ задержала террориста-подрывника, устроившего взрыв в Донецке

ФСБ задержала террориста, который в начале этой недели по заданию украинских спецслужб подорвал автомобиль российского военного в Донецке. Операция прошла при поддержке сотрудников Следственного комитета, МВД и Росгвардии.

На кадрах видно, как мужчина в тёмное время суток подходит к автомобилю и устанавливает неизвестное устройство. Подрыв произвели дистанционно. В результате погиб офицер, его жена получила ранения.

На допросе задержанный признал, что работал с украинскими спецслужбами. Они обещали выплатить вознаграждение в размере десяти тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".