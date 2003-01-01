В команде Трампа появился ещё один противник вступления Украины в НАТО

Стало известно о новых назначениях в будущей администрации Трампа. В его команде появится ещё один противник вступления Украины в НАТО и сторонник урегулирования конфликта. Ричард Гренелл станет посланником по особым поручениям. Будущий президент США в соцсети заявил, что Гренеллу предстоит работа в самых горячих точках по всему миру, включая Венесуэлу и КНДР.

По данным агентства Reuters, Гренелл разработал один из трёх планов урегулирования конфликта на Украине, которые сейчас изучает Трамп. Подробностей никто не раскрывает. Но ранее на посту исполняющего обязанности нацразведки Гренелл заявлял, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Соединенных Штатов. Также он обвинял Джо Байдена в эскалации конфликта на Украине в связи с его решением об ударах вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

И ещё одно назначение. Генерального директора своей соцсети Truth Social Девину Нуньесу Трамп предложил пост председателя Консультативного совета по разведке при главе Белого дома. О Нуньесе известно, что с 2003 по 2022 год он входил в состав членов Палаты представителей Конгресса США, а уже потом возглавил медиагруппу Трампа.

Республиканец, комментируя свой выбор обратил внимание и на то, что именно Девин Нуньес участвовал в расследовании вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.