Петербург заметает: снег идёт вторые сутки

Сильная метель накрыла Петербург. Виной тому североатлантический циклон "Яра". Высота снежного покрова за ночь выросла на девять сантиметров. На дорогах – гололедица и многочисленные аварии. На расчистку улиц вышло почти 900 единиц уборочной техники.

Снегопад в Санкт–Петербурге не прекращается вторые сутки. В городе введён жёлтый уровень погодной опасности. Городские власти просят водителей пересесть на общественный транспорт или вовсе отложить поездки. Справиться с автомобилем в такую погоду получается далеко не у всех, из–за чего на дорогах то и дело происходят аварии, в том числе и массовые.

Пешеходам тоже советуют быть осторожными. Тротуары обледенели. Тем не менее, снегопад всё–таки поднял настроение жителям Северной столицы. Многие поспешили покататься на санках и тюбингах. Да так, что у склона на Дворцовой площади образовалась длинная очередь из желающих проехать с ветерком. Обрадовались снегу и обитатели петербуржского дома тигров. Для крупных кошек такая погода - любимое время года, признаются смотрители парка.

А вот в Ставропольском крае жителям сёл и деревень не до развлечений. Снегом завалило дороги так, что выбраться из некоторых населённых пунктов стало практически невозможным.

Последствия снегопада сейчас ликвидируют и в Москве. Накануне снег шёл практически весь день, а к ночи ещё и усилился. Коммунальщики дожидаться утра не стали. На уборку дорог, тротуаров и дворов вышли ещё затемно. Многие водители тоже проснулись пораньше, чтобы успеть очистить машины.

Объявленный в Москве жёлтый уровень погодной опасности продолжит действовать до вечера 16 декабря. Это связано с возможным образованием гололедицы на дорогах. По прогнозам синоптиков, снег в столице сегодня продолжится и будет идти весь день. А столбик термометра не опустится ниже минус шести градусов.