В Москве обсудили вопросы регионального сотрудничества России и Гагаузии

Вопросы регионального сотрудничества России и Гагаузии обсудили в Москве. В столице прошёл круглый стол, приуроченный к 30-летию особого правового статуса автономии в составе Молдавии, сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии участвовали глава Гагаузии Евгения Гуцул, руководитель Национального собрания автономии, общественные деятели, представители молдавской и гагаузской диаспор в России. Собравшиеся рассказали о том, как справляются с проблемами, вызванными давлением Кишинёва на граждан и власти автономии.

Также речь зашла и о реализации совместных проектов с Москвой. Евгения Гуцул выразила надежду, что культурные и экономические связи с Россией будут крепнуть. "Я надеюсь, что совсем скоро каждый гражданин России сможет приезжать к нам без каких-либо препятствий", - сказала Гуцул.