Чёрное море теряет кислород рекордными темпами

Стало известно о драматических изменениях, которые переживает одно из самых популярных у россиян Чёрное море. Оно рекордными темпами теряет кислород. Процесс уже привёл к структурным метаморфозам - разрастанию анаэробного слоя воды и, как следствие, сокращению обитаемой зоны, богатой флорой и фауной.

Чем холоднее вода, тем больше растворенных газов она может накапливать и удерживать. Речь про жизненно важный кислород. Летом процесс обратный. Для нормального функционирования экосистемы Чёрного моря этот цикл должен быть ежегодным, но сейчас система вентиляции сломалась. Причина – глобальное потепление и смена происходит лишь раз в два-три года. По некоторым подсчётам учёных уже к концу столетия температура в Чёрном море поднимется почти на четыре градуса, что приведёт к необратимым изменениям.

Чёрное море состоит из четырёх пластов. Самый большой – сероводородный, или необитаемый. Над ним – субкислородный, своеобразная граница между миром живых и мёртвых. Затем - холодный слой с практически постоянной температурой и поверхностный, в котором сосредоточено основное разнообразие местной фауны.

"Сейчас, по данным ряда исследователей, в том числе и наших, холодный промежуточный слой, который обеспечивает жизнь холодноводным видам Чёрного моря уже исчез", - говорит ведущий научный сотрудник ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ имени Ковалевского РАН Виктор Мельников.

По сути сжимается обитаемая зона. Под угрозой находятся мелкие рачки или зоопланктон - основа пищевой цепочки. Без естественного укрытия в холодных водах они - лёгкая добыча шпротов и хамсы. А ещё они, как деревья, вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ, который Чёрное море впитывает как губка.

"Если дальше оставлять эти проблемы без внимания, то естественно дальше мы можем наблюдать обратные процессы, когда Чёрное море может стать источником углекислого газа", - утверждает Наталья Орехова, заведующая отделом биогеохимии моря ФИЦ МГИ РАН.

Другая проблема – повышенная мутность воды и исчезновение морских лесов. В середине прошлого века водоросли - ещё один источник кислорода - могли расти на глубине до 30 метров. Сейчас свет проникает лишь на десять. В таких условиях распространяются сорняки – кладофора. Сезонные зелёные водоросли, которые ежегодно пугают туристов в Анапе, превращая Чёрное море в ядовито-зелёное.

"Эти водоросли живут короткое время, после этого они отмирают, опускаются на дно и поскольку это органика – нужно затратить кислород на окисление этой органики. Кислород уходит на это и начинается замор, то есть гибнут все донные организмы, которые там живут", - поясняет заместитель директора по научно-методической и образовательной работе ФИЦ МГИ РАН Елена Васечкина.

Проблема комплексная. Человечеству придется бороться с загрязнением прибрежной зоны и рек, впадающих в акваторию. Природа справится с глобальным потеплением. Климат цикличен, напоминают учёные. И когда вновь похолодает, экосистема начнет восстанавливаться. Правда далеко не все нынешние обитатели Чёрного моря доживут до следующего периода.