Чем знаменит московский район Кузьминки

Здесь расположена одна из самых красивых и больших столичных усадеб, она принадлежала князьям Голицыным. Местная станция метро - ода феминизму. Все её архитекторы и инженеры-конструкторы - женщины.

Название этим местам дал то ли крестьянин Кузьма, поставивший тут когда-то первую мельницу, то ли церковный праздник святых Космы и Дамиана, который в народе звали Кузьминками.

Этот район всегда был привлекательным для жизни благодаря просторным паркам, и сейчас он продолжает развиваться. Смотрите репортаж Натальи Бабкиной.