Собянин рассказал о второй жизни исторических павильонов ВДНХ

Благодаря программе "Возрождение ВДНХ" исторические павильоны начинают вторую жизнь. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр рассказал об уже отреставрированных и действующих павильонах - "Зерно" и "Центральный", а также о знаменитом кинотеатре "Круговая кинопанорама".

Так, в павильоне №59 "Зерно" уже открылся первый в России Музей героизма, а в павильоне №1 "Центральный" представила выставку работ мастеров ХХ века и современников Третьяковская галерея.

На ВДНХ снова открыта "Круговая кинопанорама". Этот кинотеатр 50-60 лет назад поражал зрителей уникальными фильмами с обзором 360 градусов.