Подробности спасательной операции в Чёрном море

В Керченском проливе идёт масштабная спасательная операция с участием катеров и вертолёта. Там терпят бедствие сразу два нефтяных танкера, попавших в сильный шторм.

По уточненной информации МЧС, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лёг в дрейф.

Спасателям удалось эвакуировать девять членов экипажа одного из повреждённых судов. Всего на терпящих крушение танкерах находится 29 человек, сообщает Росморречфлот.

Известно, что Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания после крушения судов в Керченском проливе.