Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к ИВЛ

Проблемы со здоровьем возникли у легендарной лыжницы Раисы Сметаниной. Четырёхкратная олимпийская чемпионка перенесла инсульт и сейчас она находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Об этом сообщил глава Федерации лыжных гонок Коми Руслан Семенюк.

Днём ранее экс-глава республиканской федерации Константин Собянин сообщил, что спортсменка находится в сознании после инсульта, но врачи никаких прогнозов не дают.

Раисе Сметаниной 72 года. Она – победительница Олимпийских игр в Инсбруке-1976, Лейк-Плэсиде-1980 и Альбервиле-1992. В её копилке также пять серебряных медалей Игр и одна бронза, она семь раз побеждала на чемпионатах мира.