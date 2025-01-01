В "Домиках добра" в Москве принимают подарки для участников СВО

В столице на площадках фестиваля "Московские сезоны" открыты "Домики добра". Сюда можно принести новогодние подарки и гуманитарную помощь детям из новых регионов, участникам специальной военной операции, животным в приютах.

Более 30-ти "Домиков добра" будут работать до 28 февраля 2025 года, сообщает мос.ру. Все неравнодушные люди могут помочь нуждающимся.

"Домики добра" легко узнать: их украшают еловые ветки, новогодние гирлянды и шарики, а возле каждого из них развевается флаг-указатель "Москва помогает".