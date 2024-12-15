Россиян предупредили об опасности самой простой операции в приложении банка

Оказывается, простая операция по переводу денег с карты на карту может обернуться серьёзными неприятностями. Юрист предупредил о рисках оплаты таким переводом на рынках.

Как рассказал в интервью РИА Новости глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма.

Агентство приводит свежий пример из криминальной хроники. 4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером в одной из компаний, торгующей фруктами. Мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет.

Хаминский раскрыл суть этого и аналогичных дел. "У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты или телефона, к которому привязана карта, на который покупатель может перевести ему деньги", - сказал юрист и отметил, что такие, казалось бы, простые и популярные у пользователей карт платежи остаются обезличенными.

Во время таких операций покупатели не получают кассовый чек и не знают ничего про человека, которому переводят деньги. Покупая на рынке любой товар, нельзя быть уверенным, что деньги покупателей не переводятся на финансирование экстремистских или террористических сообществ.