Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и метели

Следующая неделя в столичном регионе начнётся с резкого изменения погоды. Ожидаются сильный снег, метель, порывистый ветер, гололёд и снежные заносы, сообщает Гидрометцентр.

Температура ночью 16 декабря в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов, днём потеплеет до минус одного – плюс одного. В ночь на 17 декабря снег продолжится, местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья.

В середине недели после короткого потепления жителей Москвы и области ждёт резкое похолодание. Уже в ночь на 19 декабря столбики термометров опустятся до 14-ти, а местами до 19-ти градусов.