Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По поручению главы государства создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займётся ликвидацией последствий ЧП, передаёт ТАСС.

Сегодня два нефтяных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" попали в сильный шторм в Чёрном море и подали сигналы бедствия. Сейчас в Керченском проливе идёт спасательная операция с участием катеров и авиации.

Одно из судов село на мель. Почти весь его экипаж в составе 13 человек удалось спасти, погиб один матрос. Сейчас спасатели пытаются добраться до второго танкера, связь с ним уже установлена.