Мощный торнадо обрушился на Калифорнию

По меньшей мере пять человек пострадали в результате мощного торнадо, который обрушился в воскресенье на американский штат Калифорния. В эпицентре стихийного бедствия оказался городок Скоттс-Вэлли.

Скорость ветра там достигала 130-ти километров в час. Торнадо бушевало всего несколько секунд, но за это время успело доставить немало проблем. Мощные порывы перевернули более 20-ти автомобилей, повредили здания, повалили деревья и оборвали провода.

В результате без энергоснабжения и связи остались тысячи жителей города. Впервые в истории предупреждение о торнадо было объявлено и в Сан-Франциско. Опасения синоптиков не подтвердились, но сохраняется угроза наводнения, сообщает "ТВ Центр".