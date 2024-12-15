Спасательная операция в Чёрном море приостановлена до утра

Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе приостановлена до утра. Об этом сообщает Baza. Причина - плохие погодные условия.

РИА Новости в МЧС подтвердили эту информацию, добавив, что на данный момент прорабатываются детали спасения экипажа танкера. Все силы находятся в готовности, на судне есть всё необходимое.

Сегодня в Чёрном море рядом с Керченским проливом попали в шторм и получили критические повреждения два нефтяных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Спасательная операция с участием катеров и авиации продолжалась более шести часов.

Сначала одно из судов село на мель. Почти весь его экипаж в составе 13 человек удалось спасти, погиб один матрос. 11 человек с переохлаждением госпитализированы.

Позже на мель рядом с Таманью село и другое судно. Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. По поручению главы государства создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая занимается ликвидацией последствий ЧП.