Россия эвакуировала персонал загранпредставительств в Дамаске

Россия вывезла часть персонала своих загранпредставительств в Дамаске, а также дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии. Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД. Посольство России в Сирии продолжает работу.

Иностранные дипломаты и персонал российских представителей доставлен сегодня в московский аэропорт "Чкаловский" специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы "Хмеймим", говорится в Telegram-канале центра.

Неделю назад власть в Сирии перешла в руки оппозиции, захватившей все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Президент Сирии Башар Асад покинул страну и сейчас находится в России, где ему предоставлено убежище.