Еще два населенных пункта — Веселый Гай и Пушкино — освобождены в ДНР. В Минобороны сообщили о новых комбинированных ударах по территории Украины. На этот раз целями стали аэродромы ВСУ, четыре ЗРК и другая техника. Кроме того, накануне сбит вражеский МиГ-29.

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" уничтожили опорники, склады боеприпасов, технику и живую силу неонацистов. Передвижение противника засекли с помощью беспилотника. Получив координаты, бойцы выдвинулись на закрытую огневую позицию и точными ударами поразили укрепрайон, где радикалы разместили пулеметные точки. Также выведен из строя танк. Наши "Прорывы" круглосуточно оказывают поддержку штурмовым подразделениям, которые продвигаются вглубь вражеской обороны.

А на Красноармейском направлении расчет самоходной пушки "Малка" уничтожил бронетехнику и опорник националистов, сорвав ротацию подразделений ВСУ. По вражеским позициям, расположенным в лесополосе на расстоянии 20 километров, ударили осколочно-фугасными снарядами калибра 203 миллиметра. После выполнения задачи САУ оперативно покинула огневую точку, чтобы не попасть под удар дронов противника.