Российские войска активно продолжают теснить врага с территории Курской области. В Суджанском районе освобождена Новоивановка.

Во время атаки несколько штурмовых подразделений крымских десантников, используя рельеф местности и погодные условия для скрытного перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. Их поддержала артиллерия и ударные беспилотники. Неприятель попытался контратаковать, но десантники удержали позиции. Большое количество НАТОвской техники и живой силы ВСУ были уничтожены. Часть боевиков взяты в плен.

Наша авиация не дает покоя врагу ни днем, ни ночью. В темное время суток экипаж истребителя-бомбардировщика СУ-34 нанес удар по личному составу и опорнику противника в одном из приграничных районов. Все цели точно поражены авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Военные полицейские группировки "Север" в Глушковском районе оказали помощь в восстановлении Свято-Троицкого храма, поврежденного обстрелами противника. Скоро сюда вернутся и вывезенные в безопасное место реликвии, в том числе Казанская икона Божией Матери, возраст которой превышает два века.

