Герои СВО: российский боец одним выстрелом уничтожил вражеский беспилотник

Рядовой Дмитрий Корзун в составе артиллерийского расчёта оказывал поддержку мотострелкам. Получив координаты, Дмитрий быстро и точно навёл орудие и прицельным залпом уничтожил наблюдательный пункт противника, огневую точку и большую часть боевиков. Это позволило нашим штурмовикам без потерь взять опорник ВСУ.

Яков Усачёв, оператор БПЛА отряда БАРС-16, заметил украинский дрон-камикадзе, который направлялся в сторону российских позиций и метким выстрелом поразил беспилотник неприятеля. Коптер cдетонировал в воздухе, не долетев до расположения наших войск.