Власти предупредили о колоссальном числе жертв урагана "Шидо"

Число жертв разрушительного циклона "Шидо", который пронёсся по заморской территории Франции, может составить сотни или даже тысячи человек. Об этом заявили власти острова Майотта.

Самый сильный за последние 90 лет тропический шторм атаковал острова накануне. Ураганный ветер со скоростью выше двухсот километров в час валил деревья и срывал крыши с домов. Разрушены тысячи зданий. На территории архипелага почти не работает Интернет.

Пока в списке погибших 14 человек, но точное число, по оценкам местных властей, может оказаться на порядок выше. По мнению депутата от Майотты Эстель Юсуффа, "потери будут колоссальными".

"Шидо" атаковал и соседние Коморские острова, а сегодня обрушится на юго-восточное побережье Африки. В районе Мозамбика высота волн уже достигает десяти метров.