Сегодня, 16 декабря, около восьми утра дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

На днях в небе над Россией были перехвачены 37 беспилотников. По 12 БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

В свою очередь российские войска поразили железнодорожную инфраструктуру, обеспечивающую доставку западной техники ВСУ. Также были атакованы инфраструктура военных аэродромов, склады с горючим и места сборки БПЛА. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.