МЧС предупредило водителей об опасной погоде в Москве

Сегодня, 16 декабря, до 21 часов в Москве сохраняется опасная погода для водителей. Из-за прогнозируемых снега, в том числе и мокрого, метели, гололеда, гололедицы и усиления ветра до 17 м/с МЧС призвало значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, передает РИА Новости.

Отметим, что Температура ночью 16 декабря в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов, днем потеплеет до минус одного – плюс одного. В ночь на 17 декабря снег продолжится, местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья.

В середине недели после короткого потепления жителей Москвы и области ждет резкое похолодание. Уже в ночь на 19 декабря столбики термометров опустятся до 14-ти, а местами до 19-ти градусов.