Банки вслед за сроками кредитов начали урезать лимиты по кредитным картам

Российские банки в последние два месяца начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, жалуются клиенты финансовых учреждений. При этом лимиты могут урезать по несколько раз за день без предупреждения.

Как пишут "Известия", действия банков в основном затронули клиентов с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. По словам экспертов, кредитным организациям проще ограничить долю заемщиков, которые направляют на обслуживание долгов большую часть доходов, чем нести затраты из-за макропруденциальных лимитов.

В условиях роста ставок по вкладам банкам приходится либо повышать комиссии, либо ухудшать условия — например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку.

Ранее стало известно, что российские банки на фоне высоких ставок сократили сроки возврата потребительских кредитов. Аналогичная тенденция наблюдается в сфере автокредитования. При этом срок ипотеки наоборот значительно увеличился. Снижение сроков кредитования продолжается уже четвертый месяц. В июле средний срок составлял 72 месяца (6 лет), к ноябрю он уменьшился до 26 месяцев (2 года и 2 месяца).