Проезд по МСД может стать платным из-за загруженности дороги

Проезд на Московском скоростном диаметре может стать платным из-за высокой нагрузки на магистраль. Такую возможность допустил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, столичные власти рассматривают разные решения.

В интервью газете "Коммерсантъ" Ликсутов пояснил, что сейчас город стоит перед выбором: либо превратить МСД в перегруженную трассу с заторами, либо дать москвичам возможность проехать по ней за какие-то деньги, но за прогнозируемое время. Заммэра отметил, что в случае реализации второго варианта у автомобилистов остаются бесплатные альтернативы.

В качестве примера успешной реализации идеи с платным проездом он привел проспект Багратиона. Трасса остается востребованной даже с высокими тарифами. При этом с появлением дороги значительно снизилась загруженность Кутузовского проспекта.