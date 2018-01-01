Асад вывез из Сирии наличные на десятках самолетов

Британское издание Financial Times выяснило, что Центробанк Сирии отправил в Россию две тонны евро и долларов наличными. Описанные события произошли в 2018-2019 годах.

Издание ссылается на некие конфиденциальные документы, согласно которым из Дамаска в Москву были вывезены две тонны купюр номиналом в 100 долларов и 500 евро. Общий объем отправленных денег оценивается в 250 миллионов евро. Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года из Сирии в Россию проследовал 21 рейс с деньгами.

При этом в самой Сирии в этот период был серьезный дефицит иностранной валюты. По данным источников FT, резервы страны тогда были "почти нулевыми".

8 декабря власть в Сирии перешла в руки боевиков, захвативших все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Башар Асад покинул страну. Сейчас он находится в Москве, Россия предоставила ему политическое убежище.