Люди из близкого окружения рассказали о новом мужчине Алсу

В окнце августа состоялся развод казалось бы одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса - певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Супруги расстались после 18 лет брака. Теперь они делят совместно нажитое имущество, которое оценивается примерно в десять миллиардов рублей. Интересы Яна Абрамова представляет известный адвокат Александр Добровинский.

В беседе с журналистами он рассказал, что люди из близкого окружения Алсу то и дело сообщают ему новости о ее личной жизни, хотя ему это совершенно неинтересно. Однако сам Добровинский с долей скепсиса относится к этой информации.

"Я не берусь утверждать, но да — мне звонят и говорят об этом. Люди, близкие к Алсу. Что у нее есть личная жизнь, и есть мужчина. Но мне абсолютно все равно, есть она или нет. Мне просто звонят люди и сообщают, зачем они это делают, для чего. Мне совершенно все равно. У меня есть личная жизнь, у меня нет личной жизни. Выйдет она замуж? Не выйдет она замуж. Беременна она, не беременна. Просто люди считают, что если я веду процесс раздела имущества, то я этим должен жить. Это не совсем так", - сообщил Добровинский "КП".

Ранее и вовсе поползли слухи о четвертой беременности Алсу. Поводом послужило свежее видео, облетевшее многие СМИ, на котором популярная исполнительница предстала с сильно округлившимся животом. Алсу, впрочем, быстро опровергла эти данные, пояснив, что просто плотно поела.