Собянин: первые новогодние подарки доставлены из Москвы на новые территории

Московские волонтёры передали детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей первую партию новогодних подарков.

Как рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, 30 тысяч сладких наборов уже вручили юным пациентам в больницах, воспитанникам детских домов и реабилитационных центров.

Кроме того, добровольные помощники Деда Мороза навестили родных военнослужащих и многодетные семьи.

Как отметил мэр, доставка подарков в новые регионы России уже стала традицией. Московские волонтёры ездят туда третий год подряд, чтобы поделиться душевным теплом и помочь детям сохранить веру в чудеса.

