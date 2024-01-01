Глава Минтруда отверг идею сделать 28 декабря коротким днём словами "работать надо"

Министр труда Антон Котяков не оценил идею сокращения рабочего дня в субботу, 28 декабря. Он напомнил, что после шестидневной рабочей недели у россиян будут три дня выходных перед длинными новогодними праздниками.

"У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо", — сказал он агентству РИА Новости.

В этом году россиян ждут непрерывные 11-дневные новогодние каникулы. Однако последняя рабочая неделя года станет шестидневной.

Ранее Котяков назвал неактуальной идею сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Он пояснил, что в 2024 году этот день и так стал нерабочим за счет переноса выходного с 7 января.