Вертинская рассказала об отношениях с Градским: "Все начиналось как в сказке"

Анастасия Вертинская состояла в отношениях с Александром Градским официально четыре года (1976- 1980 гг). Интересно, что в своих интервью известная актриса по какой-то причине категорически отрицала факт замужества. Она утверждала, что ее единственным мужем был Никита Михалков, все остальные отношения - лишь романы.

Однако в новом материале Анастасия Вертинская недвусмысленно заявила о том, что все же была официальной супругой музыканта, певца Александра Градского. Однако актриса считает этот брак ошибкой, уж слишком они разными были людьми. При этом Вертинская призналась, что поначалу их отношения складывались чудесно.

"Ну да, поначалу все начиналось как в сказке, но потом — быт, реальность… И вот наши реальности не совпали", - развела руками актриса.

Она объяснила, что, к примеру, Александр Градский был воспитан на своей музыке, а она, разумеется, на музыке Вертинского. Позднее Анастасия больше официально замуж не выходила. Актриса считает, что брак не для нее, потому что она самодостаточный, независимый человек.

"С Сашей Градским у нас не получился брак не потому, что кто-то оказался плохим. Сейчас я понимаю, что поступила недальновидно. Нужно было оставить все на уровне романа, не следовало выходить за него замуж", - высказалась Вертинская в беседе с журналом "Коллекция Караван историй".