Московская пенсионерка отдала мошенникам 146 млн рублей

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам астрономическую сумму. 86-летнюю женщину убедили, что все деньги с ее счетов уходят на финансирование ВСУ, поэтому их нужно "обезопасить".

Мошенники начали обманывать пенсионерку в начале декабря, пишет Telegram-канал Baza. Тогда ей позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил женщине, что с ее счетов пытаются перевести средства на финансирование ВСУ. Он предупредил 86-летнюю москвичку, что за это ей грозит уголовное дело.

Женщина свою причастность к финансированию ВСУ отвергла и согласилась сотрудничать со "следствием". После этого пенсионерка сняла деньги со всех своих счетов, а также со счетов мужа, и передала их мошенникам во дворе своего дома. Общий ущерб составил 146 миллионов рублей.

О том, что она стала жертвой мошенников, пожилая москвичка поняла только спустя несколько дней.