Питт отреагировал на предложение сняться с Джоли после скандального развода

На днях в Сети распространилась информация, что Брэду Питту и Анджелине Джоли поступило предложение сняться вместе в новом фильме. Якобы артисты должны сыграть влюбленных. Гонорар им посулили астрономический. И если пока неизвестно, как отреагировала на такое заманчивое предложение Анджелина, то уже известен ответ Брэда.

И хотя он сам молчит, за него высказались люди из его близкого окружения. По их словам, ни о каких совместных съемках с Джоли и речи не идет, независимо от суммы гонорара.

"Они сейчас злейшие враги, поэтому Брэд ни за что не опустится до того, чтобы хотя бы обсуждать воссоединение с Энджи на экране. Даже за большие деньги. Она причинила ему столько душевной боли, что он не хочет, чтобы его ближайшее окружение говорило о ней в его присутствии", - рассказали друзья актера DailyMail.

Ме тем в окружении Анджелины Джоли судачат, что актриса могла бы и согласиться, поскольку ее финансовое положение якобы оставляет желать лучшего. Из-за долгих судебных разбирательств с Брэдом Питтом актриса будто бы еле сводит концы с концами.